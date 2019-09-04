СМИ сообщили о том, что у подростков из Кушвы было готово оружие для теракта
У двух подростков из Кушвы, которые подозреваются в подготовке теракта, было оружие. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на друзей молодых людей.
По информации издания, у школьников было гладкоствольное ружье, пистолет и охотничий «гладкоствол» ТОЗ-10, а также специальные перчатки для стрельбы и бронежилеты. Один из подозреваемых занимается стрельбой и у него давно находится дома оружие.
Подростки рассказали о своих планах друзьям в интернете, они показали переписку взрослым. Родители сообщили в полицию. Знакомые одного из подозреваемых рассказали, что парень решил отомстить тем, кто ранее избил его. Обидчики учились в кушвинской школе № 1 и в Баранчинском электромеханическом техникуме – там и планировалось устроить теракт.
Информация о том, что двое подростков собираются устроить теракт появилась 3 сентября. Сообщается, что школьники не были лично знакомы, но состояли в группе, посвященной американской школе «Колумбайн», в которой двое старшеклассников убили 13 и ранили 23 человек.
Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали, утверждает источник интернет-издания znak.
Вчера в интернете появилось видео, на котором школьник из Нижнего Тагила грозит уничтожить всю школу и размахивает ножом.