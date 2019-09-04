Тагильчане во время приема граждан рассказали Владиславу Пинаеву о своих проблемах

На прием к главе города пришли 12 тагильчан. У всех обратившихся различные проблемы, в частности, речь идет о сфере ЖКХ. Так, жители дома, который в 2010 году капитально отремонтировали, пожаловались на протекающую крышу. В 2017 году там заменили несколько листов шифера, однако это не исправило ситуацию По информации начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Копысова, муниципалитет обратился в областной минстрой с просьбой перенести сроки очередного капитального ремонта дома на 2021 год. Кроме того, уже сейчас будет проведено дополнительное обследование крыши и отремонтированы протекающие участки.