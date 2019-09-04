Тагильчане во время приема граждан рассказали Владиславу Пинаеву о своих проблемах
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел прием граждан, на котором выслушал просьбы горожан и обещал оказать содействие в решении их проблем, сообщает пресс-служба мэрии.
На прием к главе города пришли 12 тагильчан. У всех обратившихся различные проблемы, в частности, речь идет о сфере ЖКХ. Так, жители дома, который в 2010 году капитально отремонтировали, пожаловались на протекающую крышу. В 2017 году там заменили несколько листов шифера, однако это не исправило ситуацию По информации начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Копысова, муниципалитет обратился в областной минстрой с просьбой перенести сроки очередного капитального ремонта дома на 2021 год. Кроме того, уже сейчас будет проведено дополнительное обследование крыши и отремонтированы протекающие участки.
Также к мэру обратились жители дома на улице Решетникова, там был проведен ремонт в 2006 году. Однако после этого начались проблемы с канализацией, подвал дома стало затапливать нечистотами. Копысов сообщил, что в ближайший месяц проблема будет устранена.
Владислав Пинаев обещал посодействовать тагильчанину Денису Грехову. Он выиграл грант на открытие коворкинг-центра для глухонемых людей, однако для реализации проекта необходимо помещение. Мэр пообещал помочь в решении данного вопроса.