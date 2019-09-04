Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на мосту в Екатеринбурге

Инцидент произошёл 25 июля. Мужчина приехал на автомобиле, оборудованном гидроманипулятором, на строительную площадку на улице Челюскинцев, где проходил ремонт моста. Во время разгрузки стройматериалов рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора. В результате этого машина загорелась, а водитель погиб от удара током.