Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на мосту в Екатеринбурге
Сегодня, 16:42ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл 25 июля. Мужчина приехал на автомобиле, оборудованном гидроманипулятором, на строительную площадку на улице Челюскинцев, где проходил ремонт моста. Во время разгрузки стройматериалов рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора. В результате этого машина загорелась, а водитель погиб от удара током.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На сегодняшний день следователи проводят сбор доказательной базы – допрашиваются свидетели произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проверяется документация о проводившихся на мосту работах.
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