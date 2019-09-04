Въехавший в толпу людей экс-полицейский из Полевского осужден на девять лет

Летом 2018 года мужчина въехал на внедорожнике в группу людей, стоявших у пивного магазина. Осужденный поругался с незнакомыми молодыми людьми и попытался сбить их на автомобиле.

При этом экс-полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц и нарушении ПДД.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии, также с него было взыскано 1,8 млн рублей в счет компенсации морального вреда четырем пострадавшим.