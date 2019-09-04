Въехавший в толпу людей экс-полицейский из Полевского осужден на девять лет
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Суд приговорил бывшего полицейского из Полевского, въехавшего в толпу людей, к девяти годам колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Летом 2018 года мужчина въехал на внедорожнике в группу людей, стоявших у пивного магазина. Осужденный поругался с незнакомыми молодыми людьми и попытался сбить их на автомобиле.
При этом экс-полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц и нарушении ПДД.
Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии, также с него было взыскано 1,8 млн рублей в счет компенсации морального вреда четырем пострадавшим.
Осужденный был уволен из правоохранительных органов в 2014 году по отрицательным мотивам, в связи с пьянством.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей