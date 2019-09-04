В Екатеринбурге избирком вновь отказал в референдуме в защиту сквера у Драмтеатра
Сегодня, 20:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия Екатеринбурга 4 сентября в четвёртый раз отказала инициативной группе в проведении референдума по строительству в сквере у Театра драмы. Об этом сообщается на сайте избиркома уральской столицы.
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В документах активистов вновь были найдены ошибки. Как написано в решении комиссии, в документах у одного из активистов неверно указано название региона Ханты-Мансийского автономного округа, регион так назывался в 2003 году.
Напомним, что активисты подавали документы для проведения референдума три раза. Избирком отказывал в проведении референдума, каждый раз находя ошибки в документации или в формулировке вопросов для опроса горожан.
Ранее в связи с протестами жителей Екатеринбурга инвесторы строительства храма святой Екатерины и епархия отказались от планов по застройке в сквере у театра Драмы. Участок земли все еще находится в статусе «земель религиозного назначения».
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