В Екатеринбурге избирком вновь отказал в референдуме в защиту сквера у Драмтеатра

В документах активистов вновь были найдены ошибки. Как написано в решении комиссии, в документах у одного из активистов неверно указано название региона Ханты-Мансийского автономного округа, регион так назывался в 2003 году.

Напомним, что активисты подавали документы для проведения референдума три раза. Избирком отказывал в проведении референдума, каждый раз находя ошибки в документации или в формулировке вопросов для опроса горожан.