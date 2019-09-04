В Екатеринбурге женщина похитила у организации полмиллиона рублей

Следствие считает, что обвиняемая, используя своё служебное положение, в период с 2015 по 2017 год как минимум семь раз оформляла в программе бухгалтерского учёта выписки товара по заниженной стоимости. Полученные от реализации товара по полной стоимости дополнительные денежные средства женщина в бухгалтерскую отчётность не включила и распорядилась ими по своему усмотрению.