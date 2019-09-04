В Екатеринбурге женщина похитила у организации полмиллиона рублей
Сегодня, 22:28ОбществоФото: pxhere.com
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В отношении бывшего ведущего специалиста ООО «Центрсервис» прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Женщину обвиняют в присвоении крупной суммы денег обманным путём, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Следствие считает, что обвиняемая, используя своё служебное положение, в период с 2015 по 2017 год как минимум семь раз оформляла в программе бухгалтерского учёта выписки товара по заниженной стоимости. Полученные от реализации товара по полной стоимости дополнительные денежные средства женщина в бухгалтерскую отчётность не включила и распорядилась ими по своему усмотрению.
В ближайшее время Кировский районный суд города Екатеринбург рассмотрит материалы уголовного дела и вынесет решение. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, которую инкриминируют подсудимой, составляет до 6 лет лишения свободы.
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