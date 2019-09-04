В Нижнем Тагиле юных изобретателей наградили премией имени Аммоса Черепанова

Лауреатом премии стал 14-летний ученик 9 класса школы №32 Вячеслав Токарев за действующую модель военной ракеты. Школьник активно занимается авиамоделированием и намерен связать будущую профессиональную деятельность с ракетостроением. Он неоднократно становился призером и победителем международных и всероссийских конкурсов и соревнований. Вячеслав отметил, что полученную премию направит на улучшение своих моделей.

Также наряду с победителем комиссия отметила ещё несколько участников и их изобретения. Например, действующее устройство для сбора лекарственных трав, которое не только срезает растение, но и упаковывает его в пакет. Модели военных кораблей, передающих со стопроцентной точностью все детали реальных судов, и многое другое.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к юным изобретателям с предложением.

Мы готовы выделить из внебюджетного фонда средства для тех, кто предложит и разработает специальное устройство, помогающее маломобильным гражданам подниматься по проспекту Ленина до бюро медико-социальной экспертизы. К сожалению, в Нижнем Тагиле еще не все общественные места доступны для людей с ограничениями здоровья,рассказал мэр города.