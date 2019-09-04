В Верхнем Тагиле четыре жилых дома остались без газа из-за аварии на газопроводе
Сегодня, 21:35ОбществоФото: Алексей Кунилов/ oblgazeta.ru
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Инцидент произошёл 4 сентября во время выполнения строительных работ на улице Островского, сообщает «Областная газета».
Строители повредили газопровод низкого давления, из-за чего четыре восьмиквартирных дома, в которых проживают 59 человек, остались без газоснабжения. На данный момент газовая служба осуществляет ремонт повреждённого участка, пуск газа запланирован на 5 сентября.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.
В середине августа из-за аналогичной аварии в Полевском без газа остались около сотни многоквартирных домов и 2,6 тысячи частных.
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