В Верхнем Тагиле четыре жилых дома остались без газа из-за аварии на газопроводе

Строители повредили газопровод низкого давления, из-за чего четыре восьмиквартирных дома, в которых проживают 59 человек, остались без газоснабжения. На данный момент газовая служба осуществляет ремонт повреждённого участка, пуск газа запланирован на 5 сентября.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.