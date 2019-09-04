Житель Алапаевска до смерти забил мужчину кочергой

25 мая этого года Силкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим. Он заподозрил мужчину в хищении сотового телефона и нанес ему не менее 37 ударов поленом и кочергой в область головы и туловища. В результате потерпевший от полученных травм скончался.