Житель Алапаевска до смерти забил мужчину кочергой

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Алапаевске местный житель Виктор Силкин осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Свердловской области.
25 мая этого года Силкин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим. Он заподозрил мужчину в хищении сотового телефона и нанес ему не менее 37 ударов поленом и кочергой в область головы и туловища. В результате потерпевший от полученных травм скончался.
Силкин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить по 750 тысяч рублей родителям погибшего.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей