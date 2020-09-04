Арбенина выступила на крымском фестивале "Таврида-АРТ"

Фестиваль “Таврида-АРТ”, который проводится в Крыму, проходит уже во второй год. В 2020 году организаторы были вынуждены частично сократить число зрителей из-за коронавируса. В общей сложности фестиваль посетило примерно две тысячи человек, а трансляцию в интернете увидели свыше шести миллионов зрителей.