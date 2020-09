Арбенина выступила на крымском фестивале "Таврида-АРТ"

Солистка группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина вместе с хором школьников, принявших участие в конкурсе “Большая перемена”, спела на фестивале “Таврида-АРТ 2020”.

Как сообщает портал РЕН ТВ, 3 сентября прошел концерт в честь фестиваля в Крыму “Таврида-АРТ”, главной гостьей мероприятия стала певица Диана Арбенина. Она вышла на сцену вместе с победителями Всероссийского конкурса “Большая перемена”, в котором могут участвовать только школьники. Так, в текущем году на конкурс “Большая перемена” дети подали более миллиона заявок, которые приходили с самых разных точек страны. Конкурсанты проходили регистрацию на портале мероприятия, после чего выкладывали видеоролик с исполнением любой песни Дианы Арбениной. Жюри отобрало 160 детей, которые вышли на большую сцену и исполнили главный хит “Ночных снайперов” - “Гавань”. Один из конкурсантов, который смог победить в “Большой перемене”, и вышел на сцену вместе с Дианой Арбениной и сообщил, что это выступление прошло эмоционально, классно и драйвово. Фестиваль “Таврида-АРТ”, который проводится в Крыму, проходит уже во второй год. В 2020 году организаторы были вынуждены частично сократить число зрителей из-за коронавируса. В общей сложности фестиваль посетило примерно две тысячи человек, а трансляцию в интернете увидели свыше шести миллионов зрителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter