Глава Иркутской области: наша задача – полностью ликвидировать незаконные рубки

Объемы нелегальной вырубки леса на территории Иркутской области за последние девять месяцев сократились на 30%, а ущерб более чем на 40%. Кроме того, площадь лесных пожаров в Приангарье в этом году сократилась в десять раз.

В ходе пресс-конференции по итогам своей работы на посту врио губернатора Игорь Кобзев рассказал, что площадь лесных пожаров в 2020 году составила 117,9 тыс. га, тогда как в прошлом году огнем было охвачено в десять раз больше леса - порядка 1,5 млн га, передает irksib.ru. Хотя, как отметил глава региона, в этом сезоне дождей было немного. Также хороших результатов удалось достичь в борьбе против незаконной вырубки леса. В регионе участились проверки хозяйств, увеличилась площадь непрерывного космического мониторинга и прекратились все вырубки в заказниках. Кроме того, Кобзев назначил главой лесной отрасли Приангарья бывшего руководителя регионального Управления СКР Андрея Бунева, укрепив таким образом “лесной” блок правительства. Ранее генерал из Следкома отмечал, что лесное хозяйство остается наиболее коррумпированной отраслью в регионе, и несколько лет работал на сокращение нелегальных рубок. Сообщается, что за последние месяцы было открыто свыше тысячи уголовных дел по факту незаконных рубок. К ответственности были привлечены 322 человека, которым теперь грозит до десяти лет лишения свободы. Кобзев отметил хорошую оперативную и профилактическую работу компетентных служб и заявил, что на этом нельзя останавливаться. «Задача – полностью ликвидировать незаконные рубки», - подчеркнул врио губернатора. Игорь Кобзев рассказал о новых условиях, которые необходимо соблюдать предпринимателям, чтобы заниматься вырубкой леса. Нужно будет взять на себя работу по лесовосстановлению, обеспечить тушение пожаров и поддерживать порядок на своей территории. Если эти правила не будут соблюдаться, то достигнутые договоренности будут расторгаться.

