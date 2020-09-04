Глава Иркутской области: наша задача – полностью ликвидировать незаконные рубки

В ходе пресс-конференции по итогам своей работы на посту врио губернатора Игорь Кобзев рассказал, что площадь лесных пожаров в 2020 году составила 117,9 тыс. га, тогда как в прошлом году огнем было охвачено в десять раз больше леса - порядка 1,5 млн га, передает irksib.ru. Хотя, как отметил глава региона, в этом сезоне дождей было немного.