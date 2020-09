Митрополит Викентий заявил, что отец Сергий был рукоположен в сан не по канонам

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий попросил прощения за то, что рукоположил в сан бывшего схиигумена Сергия, пишет Царьград.

Викентий с 1999 по 2011 годы возглавлял Екатеринбургскую епархию. Именно он проводил процедуру рукоположения Сергия. Я хочу попросить прощения у всех, кого смутил и привёл в недоумение рукоположением отца Сергия в нарушение канонических правил, сказал он. Бывший священнослужитель был осужден за убийство и хищение в 1985 году. Однако Викентий не пояснил, был ли он в курсе судимости Сергия, а также умолчал о том, почему не инициировал его извержение из сана, когда этот факт вскрылся. Также издание упоминает, что рукоположение запрещено не только убийцам, но и тем, кто несколько раз был женат — Сергий был женат три раза. Напомним, что отца Сергия лишили сана после его проклятий в адрес тех, кто закрыл храмы во время пандемии. Кроме того, он высказывался в отношении РПЦ, государства и органов власти. Суд приговорил его выплате нескольких штрафов. Теперь проверку проводят правоохранители — в речах Сергия усмотрели оскорбление президента России.

