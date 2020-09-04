Митрополит Викентий заявил, что отец Сергий был рукоположен в сан не по канонам

Бывший священнослужитель был осужден за убийство и хищение в 1985 году. Однако Викентий не пояснил, был ли он в курсе судимости Сергия, а также умолчал о том, почему не инициировал его извержение из сана, когда этот факт вскрылся. Также издание упоминает, что рукоположение запрещено не только убийцам, но и тем, кто несколько раз был женат — Сергий был женат три раза.