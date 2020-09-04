На «Горе Белой» будут снимать кино о путешествиях по Уралу с Рожковым и Боярским

Съемки фильма начнутся осенью, актеры осматривают локации для работы. Они уже побывали на горе Белой, в черноисточинской «АртРезиденции» на старом демидовском заводе, у Ушковской канавы и поселке Уралец. Далее путь артистов лег к водопаду в Висимо-Уткинске, затем они посетили Усть-Утку.