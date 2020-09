На территории кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом пройдут съемки фильма «День отца» с участием звезд шоу «Уральские пельмени», Михаила Боярского и Николая Дроздова, сообщает пресс-служба туркластера.

Съемки фильма начнутся осенью, актеры осматривают локации для работы. Они уже побывали на горе Белой, в черноисточинской «АртРезиденции» на старом демидовском заводе, у Ушковской канавы и поселке Уралец. Далее путь артистов лег к водопаду в Висимо-Уткинске, затем они посетили Усть-Утку. Фильм расскажет о турпоходе родителей вместе со своими детьми. Напомним, что в 2018 году состоялась премьера сериала «Ненастье». Съемки некоторых сцен картины проходили в Нижнем Тагиле. На съемках участвовала массовка, а также создатели фильма нашли ретро-автомобили 90-х годов. На «Горе Белой» будут снимать кино о путешествиях по Уралу с Рожковым и Боярским Photo: официальная группа "гора Белая"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter