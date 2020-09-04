На «Горе Белой» будут снимать кино о путешествиях по Уралу с Рожковым и Боярским

Съемки фильма начнутся осенью, актеры осматривают локации для работы. Они уже побывали на горе Белой, в черноисточинской «АртРезиденции» на старом демидовском заводе, у Ушковской канавы и поселке Уралец. Далее путь артистов лег к водопаду в Висимо-Уткинске, затем они посетили Усть-Утку.
Фильм расскажет о турпоходе родителей вместе со своими детьми.
Напомним, что в 2018 году состоялась премьера сериала «Ненастье». Съемки некоторых сцен картины проходили в Нижнем Тагиле. На съемках участвовала массовка, а также создатели фильма нашли ретро-автомобили 90-х годов.