«Нападают стаей». Как в Свердловской области наказывают малолетних преступников?

Подростковая жестокость, кажется, с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Дети избивают сверстников, нападают на инвалидов и пенсионеров, нередко это заканчивается тяжелыми увечьями или смертью жертвы. А наказание зачастую несут не сами несовершеннолетние, а их родители.

Юных преступников ставят на учет в ПДН. А с родителей моно лишь через суд взыскать компенсацию. Получается, преступление без наказания? Что делать с подрастающими нарушителями закона? И почему детская жестокость уже переходит все границы — в материале TagilCity.ru. Невероятная жестокость 1 июня 2019 года на Ленинградском проспекте, 16 в Нижнем Тагиле с балкона многоэтажки был сброшен смеситель, попавший семилетней девочке в голову. Она была госпитализирована. В больнице школьница скончалась. Дзержинский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, смеситель был сброшен с балкона мальчиком 2012 года рождения. Photo: pixabay.com 12 февраля 2020 года стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела. Адвокат семьи рассказывал, что, по его мнению, постановление о закрытии дела было вынесено преждевременно. Не все обстоятельства учтены. Полагаем, что неправильно, что при вынесении данного решения никак не наказаны родители мальчика, если это, действительно, несчастный случай. Поэтому полагаем, что решение незаконно,рассказывал адвокат Алексей Харлов. Он также говорил, что после ознакомления с материалами дела и сообщения о прекращении расследования, следователь пытался получить от матери погибшей и от защитника подписки о неразглашении тайны следствия. Адвокат считает, что это было сделано для того, чтобы потерпевшая не писала жалоб, а также не обращалась в СМИ. Семья обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой, который, в свою очередь, дал указание доложить обо всех обстоятельствах дела и принятых решениях. По словам отца Александры Виталия Ивачева, следствие по делу было продлено до 15 ноября. Он отметил, что ни его, ни маму девочки не вызывают на допросы. На данный момент нет возможности даже подать иск в суд о компенсации, так как в Следственном комитете не предоставляют данные предполагаемых ответчиков, ссылаясь на их безопасность. Ребёнок придёт в школу с ножом, родители поставят на учёт, затаскают по всем инстанциям. А тут такое дело. Если это сделал ребёнок — действий никаких,сказал Виталий. Photo: pixabay.com И это не единственный случай преступлений, совершаемых детьми. В августе 2018 года в Березовском пятеро подростков от 13 до 16 лет позвали инвалида Дмитрия Рудакова за гаражи, где заставили раздеться, поиздевались и избивали. Юноша не мог сопротивляться в силу проблем со здоровьем. Все происходящее на видео записывала девочка. В результате молодой человек скончался. В отношении подростков расследовано уголовное дело по пунктам «д, ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ. Четверо виновных получили от восьми до 10 лет лишения свободы, а также их обязали выплатить пять миллионов рублей семье погибшего инвалида. К ответственности привлекли лишь тех, для кого наступил возраст уголовного преследования по данной статье.

14 мая в социальных сетях появилось видео, на котором двое подростков издеваются над человеком, стоящим на тротуаре на коленях. Они записывали происходящее на видео и выкладывали в соцсети. На одной из записей мужчина стоит на коленях с приспущенными штанами, рядом бегают подростки, смеются и демонстрируют неприличные жесты. По данному факту была организована проверка.

В Красноуральске 21 июня 2020 года произошла драка между 15-летней и 20-летней девушками. При этом нападавшей оказалась именно первая. Руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых тогда рассказывал, что причиной конфликта между девушками стала переписка с парнем. Видео было размещено в группе одной из социальных сетей, но затем удалено. По словам местных жителей, школьница уже не в первый раз устраивала драки. Мама девушки находится в тюрьме за убийство, а отец работает вахтовым методом. Подросток - под присмотром бабушки.

22 июля в том же городе произошел еще один случай детской жестокости. Четверо учеников четвертого-седьмого класса избили шестиклассницу. Они записывали все происходящее на видео и затем разместили в сети. Как выяснилось позднее, дети повздорили между собой в интернете. В результате это привело к конфликту. Ранее они были друзьями. За совершенное преступление школьники отправлены в Нижний Тагил для отбывания наказания в Центр временного содержания. Предполагалось, что они проведут там 48 часов. Вряд ли за это время ребят смогут перевоспитать. Почему дети становятся жестокими? Детская жестокость может проявляться по-разному: от агрессии в отношении младших сестёр и братьев, до издевательств над животными и организованной травли в детских коллективах. Психологи выделяют несколько причин: Насилие в семье . Становление личности ребенка начинается с семьи. Когда он видит, что взрослые обращаются жестоко по отношению друг к другу или кому-то еще, то ребенок перенимает эту модель поведения. Соответственно, он считает ее правильной, потому что мама и папа так делают. Отец бьет мать, брат издевается над бабушкой, родители не уважают друг друга, в семье кричат на ребенка. Все это принесет свои "гнилые" плоды.

Вседозволенность и отсутствие наказания . Если ребенку родители ничего не запрещают и не считают нужным указывать на плохое поведение, то и понятия о том, что можно и нельзя не будет. Например, часто можно встретить ситуацию, что дети дергают кота за хвост и родители умиляются вместо того, чтобы объяснить, почему этого делать нельзя. В результате у ребенка откладывается, что с кошками так можно обращаться, и, уже став более взрослым, он может перейти к более серьезным действиям, нежели просто потянуть животное за хвост.

Ненадлежащий досмотр со стороны родителей . Оба родителя постоянно находятся на работе. Мать-одиночка трудится в двух местах, чтобы обеспечить ребенка. В результате дети оказываются предоставлены сами себе. Они недополучают родительского внимания и любви. Чтобы это компенсировать и добиться желаемого, дети начинают проявлять агрессию, становятся жестокими по отношению к окружающим. Таким образом они могут привлекать к себе внимание.

Плохой пример в коллективе и желание копировать самого сильного . Дети хотят самоутвердиться в обществе сверстников. Они могут проявляться агрессию на незаслуженную, по их мнению, критику. А также травить сверстников под влиянием толпы. Или пытаться подражать лидеру коллектива, и если "вожак" проявляет агрессию и негатив, то юные хулиганы ведут себя наподобие ему и действуют как стая. Именно поэтому немало подростковых преступлений совершаются именно в компании.

Компьютерные игры, телевидение, соцсети . Одной из причин детской жестокости также называют игры, где нужно убивать, или соцсети, где выкладывается немало контента, просмотр которого родители не всегда контролируют. Негативный контент может влиять на несформировавшуюся психику ребенка. Постоянное времяпровождение за просмотром развлекательного контента или компьютерными играми может привести к формированию зависимости, от которой потом тяжело избавиться. Дети теряют связь с реальностью и начинают воспринимать как врага каждого, кто лишает их развлечений. Они начинают переносить сцены из "стрелялок" в реальную жизнь. Например, в апреле 2020 года в Красноярском крае 13-летний подросток впал в психоз из-за проигранной компьютерной игры из зарезал семилетнего брата. Подобных примеров очень много, что еще раз доказывает серьезность ситуации.

Психические нарушения у ребенка. Причем диагностировать их достаточно тяжело. Может сыграть роль нарушение в развитии. Нарушения в развитии мозга могут негативно отразиться. Так, при несформированности лобных отделов мозга у ребенка нарушены операции контроля и программирования. То есть, маленькому человеку трудно контролировать свое поведение, сложно усидеть на месте. Он может отставать в обучении, что само по себе может спровоцировать агрессию, рассказала TagilCity.ru детский психолог Дарья Зайцева. В детском возрасте критичность мышления развита недостаточно, а потому нельзя исключать, что ребенок попросту не оценивает свои действия. Какое наказание грозит малолетним преступникам? По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, если несовершеннолетний является субъектом преступления (совершил его — прим. ред.), например, убил кого-то, то его могут поставить на учет или отправить в специальное учреждение на перевоспитание в случае, если он не достиг возраста уголовной ответственности. Кроме того, родители понесут административную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей. Photo: pixabay.com В этом вопросе с ним согласен и адвокат Андрей Володин. Он объяснил, что в случае со сбросившим с балкона смеситель мальчиком, не имеет значения, умышленно это было сделано или нет. Восьмилетний ребенок отвечать за это не будет. Его могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а также привлечь родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Плюс потерпевшие, признанные таковыми (родители девочки), могут заявить иск в гражданском порядке о компенсации морального вреда с родителей. И этот иск будет удовлетворен. Вопрос остается только в размере, объяснил Андрей Володин. При умышленном совершении преступления сумма компенсации может достигать один-два миллиона рублей. В противном случае она будет ниже. Получается, что совершив преступление до 14 лет, максимальное наказание, которое может получить ребенок — это постановку на учет в ПДН или перевоспитание в специнтернате. Если после последнего, возможно, дети еще могут встать на «нужный путь», то простая постановка на учет вряд ли возымеет такое действие. Нередко наблюдается тенденция, когда дети продолжают совершать преступления. При этом некоторые прекрасно понимают, что особой ответственности за свои деяния они не понесут. Часто ли дети совершают преступления? В последние годы в Свердловской области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается, гласит официальная статистика. За последние 4,5 года на территории Свердловской области, благодаря профилактической работе сотрудников полиции, отмечено снижение числа преступлений среди подростков. В общей массе они сократились на 11,6%, рассказал TagilCity.ru Валерий Горелых. Однако реальная картина разнится со статистикой. Все чаще по ТВ и в социальных сетях мы видим истории о детской жестокости. Не всегда потерпевшие заявляют о преступлениях. Это происходит по разным причинам. Кому-то стыдно рассказать о том, что над ним издевался подросток, а кто-то решает проблему мирным путем. Чаще всего родители малолетних хулиганов предпочитают договориться полюбовно, заплатив компенсацию, чтобы у ребенка не было приводов или семья не была опозоренной. Таким образом, если преступление не вышло в медиаполе или нет заявления в правоохранительные органы, то преступления как будто и не было. Photo: 1MediaInvest Главное — вовремя увидеть проблему С детьми, которые совершают преступления, работают сотрудники ПДН. После постановки на учет ребята находятся под постоянным контролем. Кроме того, за каждым трудным подростком закреплен куратор. Кураторы обязаны работать с подростками, которые входят в группу риска. Это все дает результаты,рассказал Валерий Горелых. Психологическая помощь детям требуется не только на этапе, когда преступление уже совершено. Она может понадобиться и тогда, когда у ребенка проявляются первые признаки жестокости. По словам Дарьи Зайцевой, чтобы ребенок не встал на преступный путь, его необходимо любить и быть внимательным. Проблемы будут заметны еще на стадии зарождения и справиться с ними будет проще. Каждый случай индивидуален. Во внимание надо принимать все факторы, а работу вести с ребенком уже в зависимости от причин, по которым он совершил преступление. Безусловно, ребенку будет необходима помощь специалиста, поскольку осознать поступок тоже очень сложно, не совершить его снова. Найти другую модель поведения в случае, если ситуация, спровоцировавшая ребенка, повторится, сказала Зайцева. При этом, работа ведется и с семьей тоже, потому что в эту социальную среду ребенку придется возвращаться. Какими будут отношения в семье после поступка ребенка — предугадать сложно, но влияние обстановки в семье на личность очевидно,говорит Дарья. Как мы видим, причин подростковой жестокости много. А наказание за нее в большинстве случаев несут родители. Сложно ответить, правильно ли ужесточать наказание для малолетних хулиганов. Да и неизвестно, принесет ли это плоды. Однако если число совершенных несовершеннолетними преступлений продолжает расти, то, вероятно, стоит задуматься — а работают ли меры профилактики?

