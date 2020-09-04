«Нападают стаей». Как в Свердловской области наказывают малолетних преступников?

Юных преступников ставят на учет в ПДН. А с родителей моно лишь через суд взыскать компенсацию. Получается, преступление без наказания? Что делать с подрастающими нарушителями закона? И почему детская жестокость уже переходит все границы — в материале TagilCity.ru.
1 июня 2019 года на Ленинградском проспекте, 16 в Нижнем Тагиле с балкона многоэтажки был сброшен смеситель, попавший семилетней девочке в голову. Она была госпитализирована. В больнице школьница скончалась. Дзержинский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, смеситель был сброшен с балкона мальчиком 2012 года рождения.
12 февраля 2020 года стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела. Адвокат семьи рассказывал, что, по его мнению, постановление о закрытии дела было вынесено преждевременно.
Не все обстоятельства учтены. Полагаем, что неправильно, что при вынесении данного решения никак не наказаны родители мальчика, если это, действительно, несчастный случай. Поэтому полагаем, что решение незаконно,рассказывал адвокат Алексей Харлов.
Он также говорил, что после ознакомления с материалами дела и сообщения о прекращении расследования, следователь пытался получить от матери погибшей и от защитника подписки о неразглашении тайны следствия. Адвокат считает, что это было сделано для того, чтобы потерпевшая не писала жалоб, а также не обращалась в СМИ. Семья обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой, который, в свою очередь, дал указание доложить обо всех обстоятельствах дела и принятых решениях.
По словам отца Александры Виталия Ивачева, следствие по делу было продлено до 15 ноября. Он отметил, что ни его, ни маму девочки не вызывают на допросы. На данный момент нет возможности даже подать иск в суд о компенсации, так как в Следственном комитете не предоставляют данные предполагаемых ответчиков, ссылаясь на их безопасность.
Ребёнок придёт в школу с ножом, родители поставят на учёт, затаскают по всем инстанциям. А тут такое дело. Если это сделал ребёнок — действий никаких,сказал Виталий.
И это не единственный случай преступлений, совершаемых детьми.
Детская жестокость может проявляться по-разному: от агрессии в отношении младших сестёр и братьев, до издевательств над животными и организованной травли в детских коллективах. Психологи выделяют несколько причин:
В детском возрасте критичность мышления развита недостаточно, а потому нельзя исключать, что ребенок попросту не оценивает свои действия.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, если несовершеннолетний является субъектом преступления (совершил его — прим. ред.), например, убил кого-то, то его могут поставить на учет или отправить в специальное учреждение на перевоспитание в случае, если он не достиг возраста уголовной ответственности. Кроме того, родители понесут административную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей.
В этом вопросе с ним согласен и адвокат Андрей Володин. Он объяснил, что в случае со сбросившим с балкона смеситель мальчиком, не имеет значения, умышленно это было сделано или нет.
Восьмилетний ребенок отвечать за это не будет. Его могут поставить на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а также привлечь родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей. Плюс потерпевшие, признанные таковыми (родители девочки), могут заявить иск в гражданском порядке о компенсации морального вреда с родителей. И этот иск будет удовлетворен. Вопрос остается только в размере, объяснил Андрей Володин.
При умышленном совершении преступления сумма компенсации может достигать один-два миллиона рублей. В противном случае она будет ниже.
Получается, что совершив преступление до 14 лет, максимальное наказание, которое может получить ребенок — это постановку на учет в ПДН или перевоспитание в специнтернате. Если после последнего, возможно, дети еще могут встать на «нужный путь», то простая постановка на учет вряд ли возымеет такое действие. Нередко наблюдается тенденция, когда дети продолжают совершать преступления. При этом некоторые прекрасно понимают, что особой ответственности за свои деяния они не понесут.
В последние годы в Свердловской области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается, гласит официальная статистика.
За последние 4,5 года на территории Свердловской области, благодаря профилактической работе сотрудников полиции, отмечено снижение числа преступлений среди подростков. В общей массе они сократились на 11,6%, рассказал TagilCity.ru Валерий Горелых.
Однако реальная картина разнится со статистикой. Все чаще по ТВ и в социальных сетях мы видим истории о детской жестокости. Не всегда потерпевшие заявляют о преступлениях. Это происходит по разным причинам. Кому-то стыдно рассказать о том, что над ним издевался подросток, а кто-то решает проблему мирным путем. Чаще всего родители малолетних хулиганов предпочитают договориться полюбовно, заплатив компенсацию, чтобы у ребенка не было приводов или семья не была опозоренной. Таким образом, если преступление не вышло в медиаполе или нет заявления в правоохранительные органы, то преступления как будто и не было.
С детьми, которые совершают преступления, работают сотрудники ПДН. После постановки на учет ребята находятся под постоянным контролем. Кроме того, за каждым трудным подростком закреплен куратор.
Кураторы обязаны работать с подростками, которые входят в группу риска. Это все дает результаты,рассказал Валерий Горелых.
Психологическая помощь детям требуется не только на этапе, когда преступление уже совершено. Она может понадобиться и тогда, когда у ребенка проявляются первые признаки жестокости. По словам Дарьи Зайцевой, чтобы ребенок не встал на преступный путь, его необходимо любить и быть внимательным. Проблемы будут заметны еще на стадии зарождения и справиться с ними будет проще.
Каждый случай индивидуален. Во внимание надо принимать все факторы, а работу вести с ребенком уже в зависимости от причин, по которым он совершил преступление.
Безусловно, ребенку будет необходима помощь специалиста, поскольку осознать поступок тоже очень сложно, не совершить его снова. Найти другую модель поведения в случае, если ситуация, спровоцировавшая ребенка, повторится, сказала Зайцева.
При этом, работа ведется и с семьей тоже, потому что в эту социальную среду ребенку придется возвращаться.
Какими будут отношения в семье после поступка ребенка — предугадать сложно, но влияние обстановки в семье на личность очевидно,говорит Дарья.
Как мы видим, причин подростковой жестокости много. А наказание за нее в большинстве случаев несут родители. Сложно ответить, правильно ли ужесточать наказание для малолетних хулиганов. Да и неизвестно, принесет ли это плоды. Однако если число совершенных несовершеннолетними преступлений продолжает расти, то, вероятно, стоит задуматься — а работают ли меры профилактики?