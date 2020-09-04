Нижний Тагил получит более 80 миллионов рублей на организацию питания для школьников

Нижний Тагил получит более 80 миллионов рублей на организацию питания для школьников

Сегодня, 21:06ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о предоставлении субсидий на организацию бесплатного горячего питания для младших школьников. На эти цели Нижний Тагил получит 80,1 млн рублей.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. На субсидирование региональные власти выделили более 1 млрд рублей. В 2020 году на одного школьника средняя стоимость питания составит 63,22 рубля, в 2021 году — 65,12 рубля. В 2022 году стоимость повысится до 67,07 рублей.

Напомним, что об организации бесплатного питания в школах в марте 2020 года высказался президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. На реализацию этой практики планировалось направить 4,36 триллиона рублей. Финансирование должно осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Евгений КуйвашевшкольникишколапитаниеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы