Нижний Тагил получит более 80 миллионов рублей на организацию питания для школьников

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о предоставлении субсидий на организацию бесплатного горячего питания для младших школьников. На эти цели Нижний Тагил получит 80,1 млн рублей.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. На субсидирование региональные власти выделили более 1 млрд рублей. В 2020 году на одного школьника средняя стоимость питания составит 63,22 рубля, в 2021 году — 65,12 рубля. В 2022 году стоимость повысится до 67,07 рублей. Напомним, что об организации бесплатного питания в школах в марте 2020 года высказался президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. На реализацию этой практики планировалось направить 4,36 триллиона рублей. Финансирование должно осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В России принят закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

