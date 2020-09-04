Нижний Тагил получит более 80 миллионов рублей на организацию питания для школьников

Постановление опубликовано на портале правовой информации. На субсидирование региональные власти выделили более 1 млрд рублей. В 2020 году на одного школьника средняя стоимость питания составит 63,22 рубля, в 2021 году — 65,12 рубля. В 2022 году стоимость повысится до 67,07 рублей.
Напомним, что об организации бесплатного питания в школах в марте 2020 года высказался президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. На реализацию этой практики планировалось направить 4,36 триллиона рублей. Финансирование должно осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.