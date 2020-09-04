Нижний Тагил получит более 80 миллионов рублей на организацию питания для школьников

Напомним, что об организации бесплатного питания в школах в марте 2020 года высказался президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. На реализацию этой практики планировалось направить 4,36 триллиона рублей. Финансирование должно осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.