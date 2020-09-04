Племянница бывшего главы Башкирии призвала россиян бороться с авторитарной властью

Видеообращение Рахимовой касалось не только Куштау, но и всей системы в стране. В случившихся забастовках издатель обвиняла местную власть, которая повела себя «авторитарно», поэтому активисты, которые отстояли шихан, должны теперь выйти против власти на массовые акции протеста. Нужно, по мнению Рахимовой, показать сопротивление чиновникам, если митинги будут достаточно крупные, то СМИ присоединятся к протестующим.