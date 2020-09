Племянница бывшего главы Башкирии призвала россиян бороться с авторитарной властью

Издатель газеты BONUS и редактор портала ProUfu Рауфа Рахимова, которая также является племянницей Муртазы Рахимова, призвала граждан к протестам против авторитарного режима в России.

Как сообщает портал mkset, Рауфа Рахимова на своих медиаресурсах выпустила видеоролик, в котором выразила свою точку зрения относительно ситуации с шиханом Куштау. Напомним, что с 3 сентября он официально признан охраняемой зоной. Теперь там содовая компания не сможет вести никакую промышленную разработку. Видеообращение Рахимовой касалось не только Куштау, но и всей системы в стране. В случившихся забастовках издатель обвиняла местную власть, которая повела себя «авторитарно», поэтому активисты, которые отстояли шихан, должны теперь выйти против власти на массовые акции протеста. Нужно, по мнению Рахимовой, показать сопротивление чиновникам, если митинги будут достаточно крупные, то СМИ присоединятся к протестующим. Также Рахимова заявила, что «скручивание гаек», которым занималось правительство долгое время, теперь должно слететь с резьбы от сопротивления общества. Интересно то, что Рахимова является частью семьи бывшего губернатора региона Муртазы Рахимова, который приходится ей родным дядей. Рахимов руководил Башкирией с 1993 по 2010 год, а племянница долгое время занимала пост директора благотворительного фонда «Изгелек».

