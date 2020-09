Школьников, которые приехали из-за границы, не будут допускать до уроков, если они не сдали тест на коронавирус. Об этом рассказал в ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков, пишет ТАСС.

По словам Крекова, к занятиям не будут допускать с 7 сентября. Детям, приехавшим из-за рубежа необходимо сдать анализы в течение трех дней после прибытия в Россию. Напомним, что из-за коронавируса в Екатеринбурге на дистанционное обучение перевели учащихся двух школ. Тесты на выявление коронавируса берут у пассажиров, прибывающих в Кольцово. В аэропорту готовятся делать тесты в круглосуточном режиме после возобновления авиасообщения между Екатеринбургом и иностранными государствами. В Кольцово приготовились к круглосуточному тестированию на коронавирус

Related news: В Кольцово приготовились к круглосуточному тестированию на коронавирус

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter