Тагильчанин сразится в настольный теннис на всероссийском фестивале «Пара-Крым»

Тагильчанин сразится в настольный теннис на всероссийском фестивале «Пара-Крым»

Сегодня, 11:39ОбществоPhoto: Олег Вахонин
Член Дзержинской районной организации всероссийского общества инвалидов Олег Вахонин отправился на всероссийский фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2020» в составе сборной команды Свердловской области из восьми человек. Об этом TagilCity.ru рассказал сам участник фестиваля.

Спортсменов после прилета разместили в спортивном центре «Эволюция».

Наша команда, сборная Свердловской области, восемь человек. Пять спортсменов, тренер и два руководителя. Сегодня прошли квалификационную комиссию и получили соответствующие классы по своим видам спорта. Сами соревнования начинаются 5 сентября. Я участвую в настольном виде, рассказал TagilCity.ru Олег Вахонин.

Открытие фестиваля состоится 4 сентября, а с 5 по 8 сентября пройдут соревнования. 10 сентября команда вернется домой.

Настрой у Олега боевой. В прошлом году он стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. И в этом году тоже рассчитывает на победу.

Сильные спортсмены приехали, профессионалы, призеры чемпионатов России. На утренней медкомиссии встретил нескольких своих соперников. Мощные теннисисты. Я не профессионал, я не тренируюсь ежедневно по 3-4 часа, как многие из них. Я любитель, это мое хобби, и заодно поддержка спортивной формы, рассказывает Олег.

Соревнования по настольному теннису
Photo:Олег Вахонин

Он добавил, что времени на тренировки не хватает, так как у него плотный график работы, а также он обучается в УПИ. Иногда получается потренироваться в выходные.

Согласно программе фестиваля, кроме соревнований будут проходить мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия (электроустановка СКАТ), управлению креслом-коляской.

В прошлом году Олег участвовал в мастер-классе по скалолазанию.

Прошел курсы и участвовал даже в соревнованиях, весьма успешно, сказал Олег.

Соревнования по скалолазанию
Photo:Олег Вахонин

В прошлом году на фестивале «Пара-Крым — 2019», который проходил с 3 по 10 сентября в Евпатории, Олег Вахонин стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он посетил фестиваль уже в третий раз. Сначала он соревновался в плавании, в 2018 году занял в настольном теннисе третье место, а в 2019 году получил «золото». За победу Вахонин получил медаль и дипломом от Министерства спорта Российской Федерации.Кроме того, в 2016 году спортсмен стал победителем премии TagilCity.ru «Человек года» в номинации «За силу духа».

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