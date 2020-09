Тагильчанин сразится в настольный теннис на всероссийском фестивале «Пара-Крым»

Член Дзержинской районной организации всероссийского общества инвалидов Олег Вахонин отправился на всероссийский фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2020» в составе сборной команды Свердловской области из восьми человек. Об этом TagilCity.ru рассказал сам участник фестиваля.

Спортсменов после прилета разместили в спортивном центре «Эволюция». Наша команда, сборная Свердловской области, восемь человек. Пять спортсменов, тренер и два руководителя. Сегодня прошли квалификационную комиссию и получили соответствующие классы по своим видам спорта. Сами соревнования начинаются 5 сентября. Я участвую в настольном виде, рассказал TagilCity.ru Олег Вахонин. Открытие фестиваля состоится 4 сентября, а с 5 по 8 сентября пройдут соревнования. 10 сентября команда вернется домой. Настрой у Олега боевой. В прошлом году он стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. И в этом году тоже рассчитывает на победу. Сильные спортсмены приехали, профессионалы, призеры чемпионатов России. На утренней медкомиссии встретил нескольких своих соперников. Мощные теннисисты. Я не профессионал, я не тренируюсь ежедневно по 3-4 часа, как многие из них. Я любитель, это мое хобби, и заодно поддержка спортивной формы, рассказывает Олег. Соревнования по настольному теннису Photo: Олег Вахонин Он добавил, что времени на тренировки не хватает, так как у него плотный график работы, а также он обучается в УПИ. Иногда получается потренироваться в выходные. Согласно программе фестиваля, кроме соревнований будут проходить мастер-классы по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия (электроустановка СКАТ), управлению креслом-коляской. В прошлом году Олег участвовал в мастер-классе по скалолазанию. Прошел курсы и участвовал даже в соревнованиях, весьма успешно, сказал Олег. Соревнования по скалолазанию Photo: Олег Вахонин В прошлом году на фестивале «Пара-Крым — 2019», который проходил с 3 по 10 сентября в Евпатории, Олег Вахонин стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он посетил фестиваль уже в третий раз. Сначала он соревновался в плавании, в 2018 году занял в настольном теннисе третье место, а в 2019 году получил «золото». За победу Вахонин получил медаль и дипломом от Министерства спорта Российской Федерации.Кроме того, в 2016 году спортсмен стал победителем премии TagilCity.ru «Человек года» в номинации «За силу духа». Тагильчанин взял золото в настольном теннисе на Всероссийском фестивале «Пара-Крым»

