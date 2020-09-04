Тагильчанин сразится в настольный теннис на всероссийском фестивале «Пара-Крым»

В прошлом году на фестивале «Пара-Крым — 2019», который проходил с 3 по 10 сентября в Евпатории, Олег Вахонин стал чемпионом в настольном теннисе среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он посетил фестиваль уже в третий раз. Сначала он соревновался в плавании, в 2018 году занял в настольном теннисе третье место, а в 2019 году получил «золото». За победу Вахонин получил медаль и дипломом от Министерства спорта Российской Федерации.Кроме того, в 2016 году спортсмен стал победителем премии TagilCity.ru «Человек года» в номинации «За силу духа».