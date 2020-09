В Екатеринбурге появилась композиция о преемственности поколений

В Екатеринбурге открыли композицию, посвященную преемственности поколений военных, сообщает Znak.com.

Вчера в Екатеринбурге у здания Свердловского военкомата торжественно открыли скульптурную композицию «Преемственность поколений». Она состоит из четырех образов российских военных разного времени: солдата гражданской войны, солдата ВОВ, участника Афганской войны и бойца спецподразделения КГБ СССР группы «А» («Альфа»). По словам начальника производства литейной мастерской Юрия Дубровина, каждая скульптура имеет свой прототип. Например, в фигуре участника гражданской войны угадывается Василий Чапаев. Солдата ВОВ делали по образу отца председателя Союза десантников России Евгения Тетерина, а сам он стал прообразом скульптуры участника военного конфликта в Афганистане. В бойце группы «Альфа» можно увидеть первого командира этой группы Геннадия Зайцева. Работа над созданием скульптур заняла семь месяцев, особую сложность составило отлить детали. На открытии присутствовало много почетных гостей. За торжественным мероприятием наблюдали прохожие и «Юноармейцы». В конце мероприятия собравшиеся почтили память погибших военных и оперативников, которые ведут борьбу с терроризмом, минутой молчания. Напомним, что в честь дня воинской славы России в Екатеринбурге открылась мультимедийная экспозиция «Вспомним», на которой зрители, пройдясь по 10 залам, могут погрузиться в жизнь людей того времени. В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

