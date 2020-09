В Минпромторге рассказали о влиянии эпидемии COVID-19 на импортозамещение

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев рассказал, как эпидемия китайской коронавирусной инфекции сказалась на процессе импортозамещения.

По его словам, пандемия стала дополнительным триггером для импортозамещения. Об этом информирует News.ru. Существует естественная реакция и объективная ситуация на разрыв технологических и установленных кооперационных связей. В начале эпидемии российским чиновникам пришлось принимать решения в кратчайшие сроки. Возникла необходимость в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких. То же самое касается масок и респираторов. Создавать производства приходилось в условиях, когда сиюминутный спрос не мог быть удовлетворен. В России удалось освоить многие новые производства. Власти приняли решение о развитии инновационных технологий, сказал Алексей Груздев. Политик добавил, что после первой волны коронавируса COVID-19 надо понять, что еще необходимо импортозаместить. Необходимо извлечь уроки, и создавать каналы резервирования. Нужно иметь производственные и кооперационные цепочки. Без наличия альтернативы и международного сотрудничества сегодня нельзя. Государство поддерживает новые предприятия импортозамещения. Их продукция должна идти, в том числе и на экспорт. Для этого Россия задействует торговые представительства в других странах.

