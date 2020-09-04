В Минпромторге рассказали о влиянии эпидемии COVID-19 на импортозамещение

По его словам, пандемия стала дополнительным триггером для импортозамещения. Об этом информирует News.ru.
Существует естественная реакция и объективная ситуация на разрыв технологических и установленных кооперационных связей. В начале эпидемии российским чиновникам пришлось принимать решения в кратчайшие сроки. Возникла необходимость в производстве аппаратов искусственной вентиляции легких. То же самое касается масок и респираторов. Создавать производства приходилось в условиях, когда сиюминутный спрос не мог быть удовлетворен. В России удалось освоить многие новые производства. Власти приняли решение о развитии инновационных технологий, сказал Алексей Груздев.
Политик добавил, что после первой волны коронавируса COVID-19 надо понять, что еще необходимо импортозаместить. Необходимо извлечь уроки, и создавать каналы резервирования. Нужно иметь производственные и кооперационные цепочки. Без наличия альтернативы и международного сотрудничества сегодня нельзя. Государство поддерживает новые предприятия импортозамещения. Их продукция должна идти, в том числе и на экспорт. Для этого Россия задействует торговые представительства в других странах.