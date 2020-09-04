В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина прокомментировал ситуацию с отсутствием квот

В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина прокомментировал ситуацию с отсутствием квот

Сегодня, 14:32ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В УрКЛРЦ им. Тетюхина в Нижнем Тагиле прокомментировали ситуацию с отказом властей предоставлять квоты на операции по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию и пластике крупных суставов, TagilCity.ru сообщили в пресс-службе госпиталя.

И это результат халатных и безответственных действий чиновников Минздрава Свердловской области, которые входили в команду экс-министра Цветкова и остаются в своих должностях сегодня, сказал Щелкунов.

С 2019 года госпиталь при наличии очереди пациентов, которым требуется операция, добивался выделения финансирования. В начале 2020 года Министерство здравоохранения заявляло, что в бюджете запланированы средства и выделены они будут после завершения всех нормативных процедур.

Однако в середине 2020 года Минздрав позицию изменил, сообщает Щелкунов, заявив официально, что финансирование не может быть выделено, так как изменились нормы федерального законодательства.

Вопрос о проверке расходования целевых бюджетных средств, выделенных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Свердловской области, но не доведенных до получателя, является прерогативой Счетной палаты и прокуратуры, сказал Щелкунов.

По его словам, от таких действий пострадали более тысячи пациентов, которые ждут операцию больше года и их состояние ухудшается.

У нас от бюрократической безграмотности отдельных чиновников Минздрава области страдают сотни пациентов. Решить данную проблему возможно при желании и воле еще и в текущем году и соответствующим образом организовать работу на 2021 год, резюмировал Щелкунов.

Накануне депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил на своей странице в Facebook, что госпиталь им. Тетюхина не может проводить операции из-за того, что в бюджете не предусмотрены такие расходв на 2020 год.

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