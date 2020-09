В Нижнем Тагиле госпиталь им. Тетюхина прокомментировал ситуацию с отсутствием квот

В УрКЛРЦ им. Тетюхина в Нижнем Тагиле прокомментировали ситуацию с отказом властей предоставлять квоты на операции по эндопротезированию коленного сустава, ревизионному эндопротезированию и пластике крупных суставов, TagilCity.ru сообщили в пресс-службе госпиталя.

И это результат халатных и безответственных действий чиновников Минздрава Свердловской области, которые входили в команду экс-министра Цветкова и остаются в своих должностях сегодня, сказал Щелкунов. С 2019 года госпиталь при наличии очереди пациентов, которым требуется операция, добивался выделения финансирования. В начале 2020 года Министерство здравоохранения заявляло, что в бюджете запланированы средства и выделены они будут после завершения всех нормативных процедур. Однако в середине 2020 года Минздрав позицию изменил, сообщает Щелкунов, заявив официально, что финансирование не может быть выделено, так как изменились нормы федерального законодательства. Вопрос о проверке расходования целевых бюджетных средств, выделенных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Свердловской области, но не доведенных до получателя, является прерогативой Счетной палаты и прокуратуры, сказал Щелкунов. По его словам, от таких действий пострадали более тысячи пациентов, которые ждут операцию больше года и их состояние ухудшается. У нас от бюрократической безграмотности отдельных чиновников Минздрава области страдают сотни пациентов. Решить данную проблему возможно при желании и воле еще и в текущем году и соответствующим образом организовать работу на 2021 год, резюмировал Щелкунов. Накануне депутат Госдумы Андрей Альшевских заявил на своей странице в Facebook, что госпиталь им. Тетюхина не может проводить операции из-за того, что в бюджете не предусмотрены такие расходв на 2020 год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter