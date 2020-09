РЖД планирует снести детскую площадку в поселке под Нижним Тагилом

Жители поселка Анатольская под Нижним Тагилом хотят спасти спортивную площадку, которую планирует снести РЖД, сообщает ИА «Все Новости».

Постройку планируется снести в сентябре. Она признана самовольной. В Анатольской корт появился около пяти лет назад. Его построил один из местных жителей. Площадка огорожена щитами из досок, а также поставили футбольные ворота. Однако сделано это было на федеральной земле, которая была получена РЖД в аренду для обеспечения перевозок. Соответственно, любое строительство в границах участка запрещено. Поэтому сооружение через несколько лет. На демонтаже настояла Нижнетагильская транспортная прокуратура. В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что расположение корта создает опасность для неопределенного круга лиц — спортивные мероприятия могут привести к тому, что граждане, в том числе дети, могут выйти за пределы площадки в момент приближения поезда. При этом постройка нигде не зарегистрирована и фактически является бесхозной. Кроме того, корт не может быть взят на баланс, потому что объектом недвижимости он не признан. Поэтому снос будет осуществлен в соответствии с представлением транспортной прокуратуры. Сегодня в Краснотурьинске снесли водонапорную башню. Момент ее обрушения был запечатлен на видео. Момент обрушения водонапорной башни в Краснотурьинске попал на видео

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter