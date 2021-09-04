Енот просидел 4 дня у тела мертвого хозяина в квартире Екатеринбурга

Зоозащитники смогли пристроить енота по кличке Степа, который четыре дня провел с телом мертвого хозяина в квартире Екатеринбурга. Бывшая жена отказалась брать животное, решив что енот пропитался трупным ядом, и хотела его усыпить.

Соседи покойного решили спасти Степу и обратились к зоозащитникам. Енота согласилась взять педагог Детского экологического центра «Рифей» Ирина Михайлова, несмотря на то, что раньше у нее не было опыта по содержанию диких животных. Она рассказала, что хозяином Степы, который умер на 54 году жизни, был разведчик, боевой офицер в отставке. Он жил один, так как с супругой развелся, а дочь уехала за границу. Тело обнаружили соседи по запаху через четыре дня после смерти. Судмедэсксперты установили, что на теле покойного не было ни одного укуса от животного, пояснила Ирина Михайлова «КП-Екатеринбург». По ее словам, это указывает на то, что енот был очень привязан к хозяину, у которого жил 10 лет. Сначала Степа жил в клетке для птиц, так как для него не нашлось специального места в специальных теплицах, оборудованных для живого уголка. Затем Михайлова стала собирать средства на специальный вольер и кондиционер для енота. Меценатами стали и родители центра, и соседи погибшего хозяина, и депутат гордумы. В настоящее время вольер почти готов, идет сбор средств на покупку оснащения. Напомним, в конце июля зоозащитники сняли с дерева енота, который потерялся несколькими днями ранее в Екатеринбурге. Животное выломало заграждение на балконе и сбежало. Потерявшийся енот снят с дерева на Уралмаше в Екатеринбурге

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