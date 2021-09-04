Глава РЖД Белозеров стал участником экоакции в Иркутской области

Свыше двухсот волонтеров отозвались на призыв экоактивистов и прибыли на Кругобайкальскую железную дорогу и в поселок Танхой, сообщает irkutskmedia.ru.
«Своим участием в мероприятии „Чистые берега Байкала“ мы оказываем помощь в сохранении уникального памятника природы. А еще подаем хороший пример молодому поколению. Объекты железнодорожной инфраструктуры стратегически находятся в водоохранной зоне Байкала, и это накладывает на РЖД особое ответственное отношение к данному вопросу. Вот почему важно сохранить экологический баланс байкальской природной территории. И мы в этом всячески содействуем», — отметил гендиректор РЖД.
После субботника была торжественно открыта экскурсионная экотропа «Танхойская верста». Спонсирование проекта осуществили РЖД.
Эко-тропа «Танхойская верста» — это 1,2 километра живописного маршрута вдоль байкальского побережья. Он соединяет железнодорожную станцию Танхой и визит-центр «Байкал заповедный». При организации «Танхойской версты» была решена сложная инженерная задача и выполнены прокладка деревянного настила по сложному рельефу, строительство трех мостов. В ходе экскурсии можно ознакомиться с инфостендами, на которых представлены занимательные факты о здешних местах.