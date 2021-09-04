Глава РЖД Белозеров стал участником экоакции в Иркутской области

«Своим участием в мероприятии „Чистые берега Байкала“ мы оказываем помощь в сохранении уникального памятника природы. А еще подаем хороший пример молодому поколению. Объекты железнодорожной инфраструктуры стратегически находятся в водоохранной зоне Байкала, и это накладывает на РЖД особое ответственное отношение к данному вопросу. Вот почему важно сохранить экологический баланс байкальской природной территории. И мы в этом всячески содействуем», — отметил гендиректор РЖД.