Смерть чемпиона по программированию и куст конопли. Итоги дня в Свердловской области

28-летний Евгений Курпилянский из Екатеринбурга скончался от коронавируса. В 2010 и 2011 годах он был бронзовым призером на чемпионатах мира по программированию. Евгений в 16 лет закончил школу и поступил на мехмат УрФУ. Свой первый чемпионат по программированию он посетил, когда был еще несовершеннолетним. Уралец переехал в Санкт-Петербург и с 2015 года работал «ВКонтакте» в команде баз данных, обеспечивающих хранение данных пользователей.