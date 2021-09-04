В Екатеринбурге состоится Национальный рекламный форум Регионы

В Екатеринбурге состоится Национальный рекламный форум Регионы
В Екатеринбурге состоится Национальный рекламный форум Регионы
Сегодня, 15:10ОбществоФото: https://vk.com/nrf2019
Ассоциация коммуникационных агентств России объявила о проведении Национального рекламного форума (НРФ) Регионы 7 и 8 сентября в Екатеринбурге. Более 60 спикеров выступят перед профессионалами рекламной индустрии и обсудят с ними современные тренды и развитие рынка.

Форум будет состоять из деловых сессий, дискуссий, а также авторских выступлений значимых представителей индустрии. Официальным медиапартнером НРФ Регионы стал холдинг 1MI.

На первый день организаторы запланировали деловую программу. Специалисты смогут подискутировать на тему изменений, произошедших с рекламным рынком после пандемии COVID-19, а также поговорить об эффективности и актуальности маркетинговых инструментов.

Спикеры представят участникам форума статистику по медиапотреблению, аналитику по качеству аудитории, а также объемы рекламного рынка, в том числе в региональном разрезе. Отмечается, что некоторые из этих исследований ещё никогда не презентовались в Екатеринбурге.

Представители малого и среднего бизнеса смогут посетить экспертную сессию, посвящённую созданию эффективных рекламных кампаний с небольшим бюджетом. После этого все участники форума обсудят планы по развитию рекламной индустрии.

По словам организаторов, второй день НРФ Регионы будет посвящен креативу. Сразу на трех площадках состоятся воркшопы, лекции и паблик-токи с участием топ-менеджеров рекламных агентств — лидеров креативного рейтинга АКАР.

Специалисты поговорят о тренде на «правильность» креатива и его дальнейшем развитии, а также обсудят AR-технологии, арт-коллаборации, спецпроекты и социальные эксперименты, которые используются для продвижения.

Ознакомиться с полной программой можно на официальном сайте форума.

Организаторы уверены, что широкий спектр тем, разнообразие спикеров и форматов внутри форума принесут большую пользу для российских представителей рекламной индустрии. «Каждый, кто посетит НРФ Регионы, сможет понять, что именно происходит сейчас и в его узком профессиональном сегменте, и в целом в рекламной индустрии», — отметили они.

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