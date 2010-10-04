Автомобилисты Екатеринбурга провели акцию протеста против запрета тонировки
4 октября 2010, 09:17ОбществоОльга
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Массовая акция протеста против запрета на тонировку стекол автомобилей прошла в Екатеринбурге в субботу. Не менее 100 машин с наклейками «Мы за тонер!» проехали по центральным улицам Екатеринбурга.
По данным JustMedia, акция протеста стала полной неожиданностью дляГИБДД. Сотрудники ГИБДД пытались остановить акцию: переписывали номерамашин, отбирали у водителей документы по тех. осмотру с требованиемснять наклейки в защиту тонировки со своих машин.
Организаторы акции не исключают, что после акции протеста возможныпровокации со стороны сотрудников милиции по отношению к участникамавтопробега, пишет JustMedia.
Напомним, штраф за тонировку стекол на сегодняшний день составляет 500руб. (ранее – 100 руб.).
© Фото JustMedia
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