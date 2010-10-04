Автомобилисты Екатеринбурга провели акцию протеста против запрета тонировки

По данным JustMedia, акция протеста стала полной неожиданностью дляГИБДД. Сотрудники ГИБДД пытались остановить акцию: переписывали номерамашин, отбирали у водителей документы по тех. осмотру с требованиемснять наклейки в защиту тонировки со своих машин.

Организаторы акции не исключают, что после акции протеста возможныпровокации со стороны сотрудников милиции по отношению к участникамавтопробега, пишет JustMedia.

Напомним, штраф за тонировку стекол на сегодняшний день составляет 500руб. (ранее – 100 руб.).