Бал веков! 5 часов в ритме танца провели тагильские педагоги
4 октября 2010, 16:53ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полонез, вальс, латино и «Танго заслуженных педагогов» - в Нижнем Тагиле прошел первый «Бал учителей». Во дворце НТМК собрались педагоги из всех учебных заведений города.
Причем бал был костюмированным – все учителя блистали на нем в костюмах разных эпох – от 17-го до 20-го веков. Этим же столетиям принадлежали танцы. Профессиональные танцоры, задав ритм, вовлекали в исполнение всех гостей бала. Танцевальный вечер продолжался 5 часов.
Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» хореограф Людмила Борисова, подготовка к Балу Учителей началась еще в июне. За это время 18 пар педагогов овладели наукой танца разных веков. Праздник посвятили Году Учителя в России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей