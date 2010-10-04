Бал веков! 5 часов в ритме танца провели тагильские педагоги

Причем бал был костюмированным – все учителя блистали на нем в костюмах разных эпох – от 17-го до 20-го веков. Этим же столетиям принадлежали танцы. Профессиональные танцоры, задав ритм, вовлекали в исполнение всех гостей бала. Танцевальный вечер продолжался 5 часов.