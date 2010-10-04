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Бал веков! 5 часов в ритме танца провели тагильские педагоги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бал веков! 5 часов в ритме танца провели тагильские педагоги

4 октября 2010, 16:53ОбществоОльга
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