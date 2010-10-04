Более 200 тысяч тагильчан стали пациентами «Микрохирургии глаза»

Через два года после открытия в Нижний Тагил приехал известный во всеммире глазной хирург Святослав Федоров, который высоко оценил работуперсонала. Три года назад представительство переехало в новое здание,где появилась возможность делать лазерные операции. На сегодня ихсделано почти две тысячи. За 16 лет специалисты клиники вылечили болеедвухсот тысяч тагильчан.

Сегодня учреждение проводит доврачебнуютонометрию. Глава города Валентина Исаева, поздравив персонал, отметила,что с такими темпами развития нижнетагильское представительство вбудущем можно будет сравнить с екатеринбургским центром.

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