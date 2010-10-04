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Более 200 тысяч тагильчан стали пациентами «Микрохирургии глаза»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 200 тысяч тагильчан стали пациентами «Микрохирургии глаза»

4 октября 2010, 16:22ОбществоОльга
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