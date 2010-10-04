До середины октября должны поступить средства на реконструкцию Восточных очистных сооружений
4 октября 2010, 17:17ОбществоОльга
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Соглашение о финансировании реконструкции восточных очистных сооружений будет подписано в ближайшее время. Сегодня для его заключения в Москву отправились представители администрации Нижнего Тагила.
Как ожидается, соглашение будет успешно подписано. И к середине октября федеральные средства на реконструкцию Восточных очистных сооружений поступят в город. Напомним, увеличение мощности Восточных очистных сооружений необходимо для реализации проекта «химпарк "Тагил"». Для этойреконструкции планируется получить более 280-ти миллионов рублей из федеральной казны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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