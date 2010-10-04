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До середины октября должны поступить средства на реконструкцию Восточных очистных сооружений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До середины октября должны поступить средства на реконструкцию Восточных очистных сооружений

4 октября 2010, 17:17ОбществоОльга
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