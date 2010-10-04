Государственные награды вручены тагильчанам

За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу губернатор вручил орден Почета советнику управляющего директора ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» Михаилу Аршанскому.

Еще 5 сотрудников комбината получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Это сотрудник управления железнодорожного транспорта НТМК Сергей Иванов, работник доменного цеха Фёдор Николаев, Михаил Закшевскийиз РМК, работник коксо-химического производства Сергей Хлопотов и Николай Шинкарёв из цеха производства широкополочных балок.