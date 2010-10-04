Государственные награды вручены тагильчанам
4 октября 2010, 17:02ОбществоОльга
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Орден Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» вручили тагильчанам. Медали и ордена по поручению Президента России Дмитрия Медведева уральцам вручил губернатор Александр Мишарин.
За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу губернатор вручил орден Почета советнику управляющего директора ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» Михаилу Аршанскому.
Еще 5 сотрудников комбината получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Это сотрудник управления железнодорожного транспорта НТМК Сергей Иванов, работник доменного цеха Фёдор Николаев, Михаил Закшевскийиз РМК, работник коксо-химического производства Сергей Хлопотов и Николай Шинкарёв из цеха производства широкополочных балок.
Еще 10 металлургов НТМК получили звания заслуженных. А работник комбината Александр Зубков стал заслуженным работником транспорта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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