Губернатор поблагодарил Валентину Исаеву за весенний призыв

В тексте благодарственного письма главе города Александр Мишарин подчеркнул, что вклад Валентины Исаевой в выполнение важнейшей государственной задачи по организации призыва граждан в вооруженные силыспособствует укреплению обороноспособности страны и повышению авторитета военной службы у жителей региона.