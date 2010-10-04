Губернатор поблагодарил Валентину Исаеву за весенний призыв
4 октября 2010, 16:07ОбществоОльга
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Губернатор Александр Мишарин отметил работу Валентины Исаевой по организации призыва граждан на военную службу в весенний призыв 2010 года.
В тексте благодарственного письма главе города Александр Мишарин подчеркнул, что вклад Валентины Исаевой в выполнение важнейшей государственной задачи по организации призыва граждан в вооруженные силыспособствует укреплению обороноспособности страны и повышению авторитета военной службы у жителей региона.
Губернатор не только высокооценил деятельность главы, но и пожелал ей дальнейших успехов в военно-патриотическом воспитании молодежи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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