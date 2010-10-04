К концу недели немного потеплеет

По их данным, в середине недели температура повысится на 3°. Во второй половине рабочей недели потеплеет ночью до +2,+7°, днем до 10-15° выше ноля. А в ближайшие дни в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.