К концу недели немного потеплеет
4 октября 2010, 15:54ОбществоОльга
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К концу недели немного потеплеет. Такой прогноз дают синоптики Свердловского Гидрометцентра.
По их данным, в середине недели температура повысится на 3°. Во второй половине рабочей недели потеплеет ночью до +2,+7°, днем до 10-15° выше ноля. А в ближайшие дни в регионе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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