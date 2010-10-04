Лужков мог бы возглавить Совет министров Крыма
4 октября 2010, 07:21ОбществоОльга
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Отправленный в отставку мэр Москвы Юрий Лужков мог бы возглавить Совет министров Крыма. Об этом в эфире украинского телеканала «Интер» заявил депутат Верховного Совета Крыма Лев Миримский, лидер партии «Союз», сообщает «Новый регион».
«Как по мне, Лужков мог свободно быть премьер-министром Крыма» (вместо нынешнего крымского премьера из донецкой Макеевки Василия Джарты, – прим. «НР»), – сказал политик.«Это невозможно», – отрезала присутствовавшая в студии украинский депутат Инна Богословская, подчеркнув, что Лужков не является гражданином Украины.
Однако Миримский напомнил, что в Крыму при президенте Юрии Мешкове правительство уже возглавлял гражданин РФ. «Сабуров из России был премьер-министром Крыма», – освежил память Богословской крымский депутат.
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