Лужков мог бы возглавить Совет министров Крыма

«Как по мне, Лужков мог свободно быть премьер-министром Крыма» (вместо нынешнего крымского премьера из донецкой Макеевки Василия Джарты, – прим. «НР»), – сказал политик.«Это невозможно», – отрезала присутствовавшая в студии украинский депутат Инна Богословская, подчеркнув, что Лужков не является гражданином Украины.