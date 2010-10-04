Новое Интернет-сообщество для рыжих людей области
В начале сентября на просторах Интернет-пространства усилиями свердловчан было создано необычное сообщество рыжеволосых людей.
Теперь каждый обладатель огненного цвета волос, зарегистрированный в социальной сети «vKontakte», может пройти по ссылке http://vkontakte.ru/club19757421и вступить в «Рыжую группу» .
Это солнечное комьюнитипризвано объединять людей с яркой внешностью, активной жизненной позицией и оригинальным взглядом на мир. Рыжеволосые екатеринбуржцы получили возможность знакомиться, общаться и делиться секретами удивительной «рыжей» жизни.
Уже сейчас группанасчитывает около 500 участников. К сообществуприсоединяются не только рыжеволосые Интернет-пользователи, но также харизматичные, интересные, «рыжие духом» люди. В группе можно узнать всё о предстоящих ярких событиях в городе, а также ознакомиться с последними новостями из мира златовласых жителей планеты.
В разделе «рыжеведение» участникам комьюнити приоткроются тайны происхождения солнечных людей, их история и даже особенности столь знаменитого «рыжего» темперамента. Известно ли вам, например, что в Шотландии и Ирландии рыжие мужчины до сих пор пользуются особым почётом как прямые потомки мужественных кельтов?
А то, что люди, предпочитающие краситься в рыжий, более энергичные и пробивные, чем представители других природных «окрасов»?
Кстати, по результатам опроса участников группы, главной чертой своего характера рыжики считают «жизнерадостность»!
Огненные красотки, желающие узнать больше о макияже и уходе за волосами, должны обратить внимание на раздел «Рыжие рекомендации». Для неординарных творческих рыжиков создана специальная колонка «Рыжие конкурсы», в которых они могут принять участие и даже получить призы.
Так, уже завершились конкурсы «Рыжая знаменитость» и «Рыжие стихи», у каждого из которых по два призера – самый активный участник, а также счастливчик, чье сообщение на форуме оказалось последним.
В настоящее время продолжаются конкурсы «Замени аватарку», «Название группы», «Рыжие ассоциации» и конкурс на лучшую фотографию «Рыжие духом». Любой участник комьюнити может предложить свое оригинальное название группы. Уже отобраны 10 лучших вариантов, за которые можно проголосовать. Пока лидируют два названия: «МОЙ РЫЖИЙ МИР» и «Огненный мир». Следом за ними идут«Рыжие на голову» и «Дети Солнца».
Жизнь участников группы всегда насыщена событиями и новостями, которыми они готовы поделиться друг с другом.
Теперь все, кому посчастливилось стать обладателем огненной шевелюры, а также те, кто просто неравнодушен к этому удивительному цвету волос, смогут найти в Интернет-сообществе «Рыжая группа»интересного собеседника, узнать много нового, проявить себя с яркой творческой стороны и поучаствовать в «рыжей» жизни города.