Новогодние каникулы продлятся с 1-го по 10-ое января

Герций пояснил, что с 1 по 5 января включительно россиян ждут новогодниеканикулы по Трудовому кодексу, 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, следовательно, выходные дни переносятся на среду и пятницу,6 и 8 января.«А между ними у нас будет еще один нерабочий праздничный день 7 января -Рождество. Девятого и 10 января приходятся на выходные, а первым рабочим днем станет 11 января», - сказал Герций.