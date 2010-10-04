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Новогодние каникулы продлятся с 1-го по 10-ое января
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новогодние каникулы продлятся с 1-го по 10-ое января

4 октября 2010, 08:01ОбществоОльга
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