Новогодние каникулы продлятся с 1-го по 10-ое января
4 октября 2010, 08:01ОбществоОльга
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Новогодние каникулы россиян продлятся первые десять дней 2011 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Роструда Юрий Герций.
Герций пояснил, что с 1 по 5 января включительно россиян ждут новогодниеканикулы по Трудовому кодексу, 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, следовательно, выходные дни переносятся на среду и пятницу,6 и 8 января.«А между ними у нас будет еще один нерабочий праздничный день 7 января -Рождество. Девятого и 10 января приходятся на выходные, а первым рабочим днем станет 11 января», - сказал Герций.
А вот 31 декабря, выпадающее на пятницу, будет рабочим днем.
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