Общественная палата вмешалась в дело Егора Бычкова
4 октября 2010, 16:30ОбществоОльга
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Общественная палата Свердловской области просит региональную прокуратуру провести дополнительную проверку в связи с судебным процессом в отношении руководителя нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в свердловской Общественной палате, тщательной проверке должны подвергнуться не только факты, положенные в основу обвинения, но и заявления относительно фальсификации доказательств, давления на свидетелей и потерпевших.
«Вызывает озабоченность тот факт, что самым громким становится не дело по обвинению наркоторговцев, а процесс по обвинению граждан, борющихся с этим злом», – заявили в Общественной палате. Егора Бычкова обвиняют в похищении людей в связи с работой реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков».
6 октября суд огласит приговор по делу Бычкова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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