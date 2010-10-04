Общественная палата вмешалась в дело Егора Бычкова

Как сообщили « УралПолит.Ru » в свердловской Общественной палате, тщательной проверке должны подвергнуться не только факты, положенные в основу обвинения, но и заявления относительно фальсификации доказательств, давления на свидетелей и потерпевших.

«Вызывает озабоченность тот факт, что самым громким становится не дело по обвинению наркоторговцев, а процесс по обвинению граждан, борющихся с этим злом», – заявили в Общественной палате. Егора Бычкова обвиняют в похищении людей в связи с работой реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков».