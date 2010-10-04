Поддельное масло попало на прилавки Нижнего Тагила

Эксперты проверили его на соответствие ГОСТу и техрегламенту на молочнуюпродукцию. Экспертиза показала, что сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» масло, расфасованное в полиэтилен, произведенное якобы ИПСлободчиковым в Берёзовском - на самом деле вовсе не масло, и даже не маргарин.

В техрегламенте даже нет слова, которым можно было бы описать этот продукт, считает главный специалист-эксперт нижнетагильского отделаРоспотребнадзора Елена Старикова.Эксперты вернулись в магазин и вновь взяли образцы «масла» на анализ. Наэтот раз в пробирках оказался… маргарин. А на упаковке всех обследуемыхобразцов стояла одна и та же дата производства – 10 сентября.

Такая разнородность партии масла озадачила экспертов. Сейчас березовскому отделу Роспотрбнадзора предстоит выяснить, сам ли ИП Слободчиков выпускает «фальшивое» масло, или его продукцию подделали. Между тем, партия масла, произведённая 10 сентября, в Нижнем Тагиле из магазинов изъята. Продавцов оштрафуют за продажу товара, не соответствующего требованиям стандарта, отметила Елена Старикова. По её словам, главная опасность фальсифицированного продукта – в его цене. Оно стоит почти вдвое дешевле качественного сливочного масла, продаётся во всех магазинах города и раскупается «на ура».