Пройти программу старших классов за один год предлагает УрФУ

В этом году Уральский федеральный университет предложил десятиклассникамрегиона новую программу. Все желающие смогут при помощи УрФУ завершить школьное образование за один год вместо двух. Ускоренное завершение школы, как обещает сайт УрФУ, существенно повышает шансы нынешних 10-классников занять бюджетные места в вузе в 2011-м годом.

Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» ректор УрФУ Виктор Кокшаров, основная задача проекта - выявить одарённых детей, помочь им определиться с тем, куда они будут поступать и подготовить их к требованиям вузов.

Проект «Школа-Вуз» предусматривает два варианта: создание профильных классов в школах и ускоренное самостоятельное обучение. В ходе последнего ученику предложат доступ к самым современным ресурсам университета. В рамках этой программы будут проходить тренинги, тестирования, профильное и углубленное изучение школьных предметов.

Пройти такое обучение будет нелегко. Но если ребенок поймет, что недооценил свои силы, он сможет прекратить участие в проекте. Взвесить все «за» и «против» десятиклассники и их родители смогут до 10-го октября. В этот день в УрФУ пройдет встреча с руководством для детального знакомства с проектом и условиями участия.

Пока нижнетагильское управление образования не располагает данными о том, чтокто-то из тагильских школьников решиться закончить старшие классы экстерном.