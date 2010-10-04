Сегодня день врача и архитектора
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи и архитекторы.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельникоктября отмечается Международный день врача. Это день солидарности и активных действий врачей всего мира.
Профессия врача относится к одной из самых древних. Врачей чествовали всегда, и сейчас это искусство остается одним из самых уважаемых в мире.Это единственная гражданская профессия, где будущие специалисты, преждевсего, дают Клятву Гиппократа, и только затем начинают учиться. Это связанно с тем, что врач в первую очередь должен осознать свой долг и ответственность.
В России до революции врачи принимали так называемое Факультетское обещание, текст которого прилагался к свидетельству об окончании медицинского факультета. Затем была принята «Клятва врача Советского Союза», а в 1999 году — «Клятва российского врача», подписанная Б. Ельциным.
Свой профессиональный праздник отмечают сегодня и архитекторы. Всемирныйдень архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). В1985 году на собрании МСА было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. В 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября.
Международный союз архитекторов был создан сразу после второй мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы восстановленияразрушенных войной городов, населенных пунктов и промышленных предприятий — последствий второй мировой войны.