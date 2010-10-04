Сегодня день врача и архитектора

По инициативе Всемирной организации здравоохранения в первый понедельникоктября отмечается Международный день врача. Это день солидарности и активных действий врачей всего мира.

Профессия врача относится к одной из самых древних. Врачей чествовали всегда, и сейчас это искусство остается одним из самых уважаемых в мире.Это единственная гражданская профессия, где будущие специалисты, преждевсего, дают Клятву Гиппократа, и только затем начинают учиться. Это связанно с тем, что врач в первую очередь должен осознать свой долг и ответственность.

В России до революции врачи принимали так называемое Факультетское обещание, текст которого прилагался к свидетельству об окончании медицинского факультета. Затем была принята «Клятва врача Советского Союза», а в 1999 году — «Клятва российского врача», подписанная Б. Ельциным.

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня и архитекторы. Всемирныйдень архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). В1985 году на собрании МСА было решено ежегодно праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. В 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября.