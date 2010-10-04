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В подвале Александровского Пассажа был пожар
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В подвале Александровского Пассажа был пожар

4 октября 2010, 16:35ОбществоОльга
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