В подвале Александровского Пассажа был пожар

В понедельник утром сотрудники торгового центра и посетители былиэвакуированы из здания, в котором по легенде учений загорелся подвал,общая площадь возгораниясоставила 82 квадратных метра. После эвакуациипожарные спустились в бытовые помещения подвала и ликвидироваливозгорание.