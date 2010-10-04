В подвале Александровского Пассажа был пожар
4 октября 2010, 16:35ОбществоОльга
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3 машины и 7 пожарных расчетов – в подвале Александровского Пассажа тушили учебный пожар.
В понедельник утром сотрудники торгового центра и посетители былиэвакуированы из здания, в котором по легенде учений загорелся подвал,общая площадь возгораниясоставила 82 квадратных метра. После эвакуациипожарные спустились в бытовые помещения подвала и ликвидироваливозгорание.
В учениях были задействованы семь пожарных частей. Изспецтехники – одна 50-метровая лестница и две 30-метровых. Как рассказалкорреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» начальник службыпожаротушения Нижнего Тагила Ренат Арсланов, учения прошли успешно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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