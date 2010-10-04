Звезды за наркоборца Бычкова (видео)

Звезды за наркоборца Бычкова (видео)

В защиту руководителя тагильского фонда "Город без наркотиков" Егора Бычкова, обвиняемого в похищении людей, высказались многие в том числе и известные люди. Суд на Егором Бычковым состоится завтра, 6-го октября.

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