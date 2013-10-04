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Кому верить о зарплате на УВЗ: официальной статистике или тагильчанам?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кому верить о зарплате на УВЗ: официальной статистике или тагильчанам?

4 октября 2013, 10:40Общество
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