Кому верить о зарплате на УВЗ: официальной статистике или тагильчанам?

Пресс-служба предприятия сообщает об увеличении доходности бизнеса и укрепления позиций на рынке сбыта, что, как оказалось, привело и к увеличению средней заработной платы. В первом полугодии 2013 года размер среднемесячной заработной платы на Уралвагонзаводе составил 29 621 рубль, что на 3,8 % выше, чем за аналогичный период предыдущего года, на 11,5 % больше, чем по Свердловской области и на 8,1 %, чем в Нижнем Тагиле.

Эта информация несколько удивила некоторых заводчан, которые не почувствовали никакой индексации заработной платы.

Зарплата упала раз в полтора, сверхурочные платить перестали, простоев меньше оплачивать стали. Если раньше 30 спокойно на руки выходило, то теперь 23 (и это без алиментов и подобных вычетов) - это если взять сварщика обычного рассказывает один из рабочих.

Кроме того, к словам пользователя присоединяется и Александр, который также трудится на Уралвагонзаводе. Вернее его дочь рассказывает о положении отца:

Не могу согласиться, что зарплата повысилась, потому что за 21 год стажа он знаете сколько получает, в горячем цехе в первой сетке? Около 25 тысяч и даже не 25, с самым высоким разрядом. Зарплата все время падает, ну, в последние 3 месяца не падала. А повышалась последний раз около года назад: на 6 тысяч сразу и опять упала. Только что вот выслуга большая по количеству лет раз в год - это хорошо.

Конечно, никто не берется осуждать денежную политику такого крупного предприятия, однако, получается, что в ряде случаев информация не сходится с официальными показателями. Стоит отметить, что та опасная работа, которой занимаются заводчане, неоценима. А риск, которому подвержены все работники крупных предприятий Нижнего Тагила, возможно, должен в денежном эквиваленте оцениваться гораздо больше, чем это происходит в реальности.