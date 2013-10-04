С «Самоубийцы» Эрдмана стартовал новый сезон в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)
Для театра этот год – особенный. В Нижнем Тагиле, как известно, в рамках программы развития города, проходит реконструкция важных объектов, одним из которых по праву является Нижнетагильский Драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Кроме того, стартует новый сезон, отличающийся от предыдущих. Дело в том, что привычный и любимый многими Рэймонд Куни, произведения которого были поставлены на тагильской сцене, по словам создателей, уступил иным, не менее интересным постановкам.
Например, вчера гости театра посетили превью спектакля «Самоубийца», Николая Эрдмана. Ольга Черепова, руководитель литературной части театра, и Валерий Пашнин, режиссер, поделились своими впечатлениями от прошедшей работы.
На вопрос «Почему именно это произведение», создатели отшучиваются, мол такой вопрос можно применить к любому. Однако в ходе беседы всё-таки становится ясно:
Рэй Куни – для денег, Николай Эрдман – для души.
Пьеса актуальна, по словам режиссера, в первую очередь, тем, что она состоит из глубоких аналогий с современностью. «Классика всегда актуальна тем, что она попадает в сегодняшний день».
История самоубийцы, которая затягивает и смешит, – всё это на сцене драматического театра в замечательной сатирической комедии. Перекликаясь, порой, с черным юмором, пьеса на протяжении всего спектакля сохраняет в себе главный смысл – понимание ценности человеческой жизни. Какие бы ни были наши проблемы, самое главное – сохранить человеческий облик, вкусить полноту жизни и сохранить это до самого конца. А вообще, у пьесы – множество глубоких идей, которые способен понять каждый человек по-своему.
Пару слов о режиссере-постановщике. Валерий Пашнин – единственный в Свердловской области обладатель государственной премии имени Станиславского. Под его руководством было создано более 100 поставновок различных известных произведений, например, «Ромео и Джульетта», «Dogs», «Он, она, окно, покойник» и многие-многие другие. И теперь его копилка пополнилась еще одной постановкой – «Самоубийца» Николая Эрдмана. Пьеса была написана в 1928 году, была высоко оценена М.Горьким, А.Луначарским и К.Станиславским. Главного героя, Семёна Подсекальникова, играет Игорь Булыгин.
© TagilCity.ru