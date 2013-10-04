С «Самоубийцы» Эрдмана стартовал новый сезон в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)

Например, вчера гости театра посетили превью спектакля «Самоубийца», Николая Эрдмана. Ольга Черепова, руководитель литературной части театра, и Валерий Пашнин, режиссер, поделились своими впечатлениями от прошедшей работы.

На вопрос «Почему именно это произведение», создатели отшучиваются, мол такой вопрос можно применить к любому. Однако в ходе беседы всё-таки становится ясно:

Рэй Куни – для денег, Николай Эрдман – для души.

Пьеса актуальна, по словам режиссера, в первую очередь, тем, что она состоит из глубоких аналогий с современностью. «Классика всегда актуальна тем, что она попадает в сегодняшний день».

История самоубийцы, которая затягивает и смешит, – всё это на сцене драматического театра в замечательной сатирической комедии. Перекликаясь, порой, с черным юмором, пьеса на протяжении всего спектакля сохраняет в себе главный смысл – понимание ценности человеческой жизни. Какие бы ни были наши проблемы, самое главное – сохранить человеческий облик, вкусить полноту жизни и сохранить это до самого конца. А вообще, у пьесы – множество глубоких идей, которые способен понять каждый человек по-своему.

Пару слов о режиссере-постановщике. Валерий Пашнин – единственный в Свердловской области обладатель государственной премии имени Станиславского. Под его руководством было создано более 100 поставновок различных известных произведений, например, «Ромео и Джульетта», «Dogs», «Он, она, окно, покойник» и многие-многие другие. И теперь его копилка пополнилась еще одной постановкой – «Самоубийца» Николая Эрдмана. Пьеса была написана в 1928 году, была высоко оценена М.Горьким, А.Луначарским и К.Станиславским. Главного героя, Семёна Подсекальникова, играет Игорь Булыгин.