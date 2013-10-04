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С «Самоубийцы» Эрдмана стартовал новый сезон в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С «Самоубийцы» Эрдмана стартовал новый сезон в Нижнетагильском драматическом театре (ФОТО)

4 октября 2013, 15:00Общество
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