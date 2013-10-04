Сегодня в Нижнем Тагиле проводится масштабная тренировка по гражданской обороне

В Нижнем Тагиле старт городским командно-штабным учениям дал сегодня на утреннем заседании в мэрии исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам Валерий Суров. По предварительным данным, в нашем городе в мероприятии примут участие около 500 человек.

В настоящее время в Нижнем Тагиле делается многое для развития системы гражданской обороны. И если раньше учения больше носили теоретический характер, то сегодня мы постараемся максимально отработать практические навыки в условиях чрезвычайных ситуаций.

Важность данных мероприятий подчеркнул и заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, отметив, что навыки правильного поведения в экстремальных условиях позволяют избежать нежелательных последствий и успешно справляться с ЧС.

Это хорошо было видно на примере Дальнего Востока и других районов нашей страны, где были чрезвычайные ситуации сказал К. Ю. Захаров.

Как рассказали в отделе гражданской защиты населения Администрации города, в рамках тренировки в Нижнем Тагиле развернуты городской и районные запасные пункты управления для руководителей гражданской обороны, приведены в готовность защитные сооружения УВЗ.

Также планируется развертывание сборного эвакуационного пункта на базе Уральского филиала МГХПА им. С.Г. Строганова и пункта санобработки ОАО «ЕВРАЗ НТМК». А аварийно-спасательные подразделения ЕВРАЗ НТМК продемонстрируют свои действия по ликвидации условной аварии, связанной с выбросом хлора.

Начальник 9-го отряда Федеральной противопожарной службы по Свердловской области Олег Полевщиков отметил, что отработка практических навыков в «полевых условиях» будет также подкреплена и профилактической работой среди населения Нижнего Тагила. По словам О. А. Полевщикова, день открытых дверей на курсах УМЦ по ГОЧС города Нижний Тагил позволит участникам познакомиться со специальным оборудованием и спецификой работы спасательных служб.

А вот масштабную проверку системы оповещения населения, которая проводилась в рамках аналогичной общероссийской тренировки в прошлом году, нынче решено не проводить.