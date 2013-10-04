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Сегодня в Нижнем Тагиле проводится масштабная тренировка по гражданской обороне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня в Нижнем Тагиле проводится масштабная тренировка по гражданской обороне

4 октября 2013, 12:25ОбществоCorey
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