«Серая шейка» продолжает искать таланты в Нижнем Тагиле

В этом году знаменитой сказке исполняется 120 лет. Второе столетие трогательная история о Серой Шейке покоряет сердца детей и взрослых, а кому-то служит источником вдохновения для собственного творчества. Восьмой год городской открытый конкурс объединяет юных краеведов, любителей уральской природы, поклонников творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. Организаторы считают его основными задачами поддержку талантливых детей, возрождение традиций семейного чтения.

С каждым годом растет число авторов, появляются новые номинации. Теперь в конкурсе могут участвовать и взрослые. Для них предусмотрено две номинации: «методическая разработка» (сценарии уроков и мероприятий по творчеству Мамина-Сибиряка) и «художественные произведения о детях и для детей».

Юные участники могут попробовать свои силы в разных жанрах: сказка о природе и животных, рассказ о родном крае, эссе, рецензия, сценарий по мотивам произведений уральского писателя. Кроме того, в отдельную номинацию «медиапроекты» принимаются видеоматериалы и электронные презентации, соответствующие тематике конкурса.

Лучшие литературные работы войдут в сборник «Были и небылицы», будут представлены для участия в творческих конкурсах областного уровня, выставлены на сайте Центральной городской библиотеки (здесь же можно ознакомиться с Положением о конкурсе).