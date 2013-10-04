Тагильчане отмечают День животных в День улыбки: двойной праздник!

Конечно, подтекст у первого праздника гораздо серьезнее, чем у второго. Ведь защита животных, вообще-то именно этому посвящен праздник, является актуальной проблемой на сегодняшний день. Именно эта дата в очередной раз напоминает всем о необходимости обеспечения охраны животного мира и повышении активности в этом направлении.

Многие люди даже считают своего питомца полноправным членом семьи. И ведь это так: животное никогда не предаст, всегда будет радоваться вам и любить вас. Поздравьте сегодня ваших любимцев!

Второй праздник - День улыбки ознаменован появлением солнечного «смайлика», который в середине 20 века был нарисован художником Харви Бэллом. Как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании. Именно тогда и появился «смайл», от английского - «улыбка».

Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет всех тагильчан с этими чудесными праздниками! Если даже вы заработались и совсем замотались, спешим сообщить вам - сегодня пятница, а это уже повод для улыбки!