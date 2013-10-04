Тагильский предприниматель устал от бизнеса и клиентов: теперь обвиняется в мошенничестве

Так, в 2011 году тагильчанин начал свой бизнес, зарегистрировался в налоговой Нижнего Тагила в качестве индивидуального предпринимателя. Даже арендовал помещение на территории дрожжевого завода. Поначалу даже действовал добросовестно – заключал договоры, принимал предоплату, изготавливал пиломатериалы. То есть в положенном порядку выполнял договорные обязательства.

Однако спустя пару лет его энтузиазм закончился. Он перестал выполнять работу, прекратил общение с заказчиками, а внесенные деньги даже использовал на свои нужды. Когда клиенты обращались за обещанным, он «кормил» их обещаниями, даже писал расписки о возвращении средств владельцам. Но после долгих ожиданий клиенты горе-предпринимателя всё же обращались в правоохранительные органы с заявлениями на бизнесмена.

Начав проверку, сотрудники столкнулись с «закрытыми» дверями: дома его было не застать, в офисе не появлялся вообще. В пресс-службе сообщают:

Тагильчанина удалось найти только спустя продолжительное время, он просто перебрался жить в дачный дом в коллективном саду «Энергетик». 36-летний мужчина дал признательные показания в совершении ряда мошенничеств, где фигурируют суммы от 40 до 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении недобросовестного предпринимателя возбуждено 4 уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще по четырем фактам решается вопрос о возбуждении. Предприниматель находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

Если кто-то из тагильчан пострадал от действий нечистоплотного «бизнесмена», нужно обратиться с заявлением в дежурную часть отдела полиции № 16 по тел. 97-60-32.