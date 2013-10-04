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Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле составляет 0,56%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле составляет 0,56%

4 октября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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