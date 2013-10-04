Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле составляет 0,56%
4 октября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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С начала 2013 года в центр занятости МО «город Нижний Тагил» и МО «Горноуральский городской округ» за помощью в поиске подходящего места работы обратилось 9 796 человек, из них 8 307 человек нашли работу. Об этом сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
Вместе с тем численность безработных граждан из категории экономически активного населения, состоящих на учете в центре занятости, в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на 1 октября 2013 года составляет 1 205 человек.
Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, в численности экономически активного населения (уровень регистрируемой безработицы) на 1 октября составляет 0,56%.
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