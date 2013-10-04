В Нижнем Тагиле открылось специальное отделение социального такси

Услуга социального такси в нашем городе действует не первый год, но только сейчас, благодаря совместным усилиям Министерства социальной защиты населения Свердловской области и Администрации Нижнего Тагила в муниципальном образовании удалось создать специальное подразделение по бесплатной доставке к социально значимым объектам инфраструктуры граждан с ограниченными возможностями в передвижении.

Валерий Суров подчеркнул высокую важность данного события для города:

Мы очень долго шли по этому пути. Специальный транспорт как воздух необходим во втором по величине городе Свердловской области. Ведь в Нижнем Тагиле сегодня проживают около 1300 человек с ограниченными возможностями.

Алексей Никифоров, в свою очередь, заявил:

Важно отметить, что служба социального такси, созданная на базе комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района, будет обслуживать клиентов и из других районов Нижнего Тагила. Могу сказать, что на оказание данной услуги отделению в следующем году будет выделено один миллион рублей.

Уже к имеющемуся в центре социального обслуживания специальному автомобилю на базе машины «ГАЗель» во вновь созданное отделение поступил Citroёn Jumper оснащенный современным оборудованием для помощи людям с ограниченными возможностями. Одновременно новое авто сможет перевозить 5 пассажиров с колясками. На церемонии открытия были продемонстрированы его возможности. Комфортабельность автомобиля оценил председатель Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Иди со мной» Александр Вакин. На коляске он спокойно поднялся внутрь салона, самостоятельно смог проехать по нему, развернуться и выехать обратно.

Я считаю, что создание в городе отделения социального такси – большой шаг в реализации государственной программы «Доступная среда» – Я могу это сказать точно и как председатель общественной организации, и как человек, который сам непосредственно остро нуждается в данной услуге поделился Александр своими мыслями.